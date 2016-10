Ze wilde een coole mama zijn. Maar ze dreef haar zoon naar zijn dood

Koen Van De Sype

Andrew en zijn mama Heather. © Facebook/Heather Frye.

Negen jaar cel: dat is wat de moeder en de grootmoeder van Andrew Frye (16) uit Ohio hebben gekregen voor hun aandeel in de dood van de tiener. Heather (32) profileerde zich altijd als de coole weekend-mama, nadat ze het hoederecht over de jongen was kwijtgeraakt. Maar een goed voorbeeld was ze niet. Andrew stierf op de badkamervloer van een motel aan een overdosis, terwijl zijn moeder en grootmoeder high lagen te worden in de kamer ernaast.

© Facebook/Andrew Frye. Andrew was nochtans jaren geleden geadopteerd door een groottante, Tammy Smith. Zij bracht hem op samen met haar eigen drie kinderen, alsof hij haar eigen zoon was. Maar de jongen had nog contact met zijn biologische moeder en dat dreef hem uiteindelijk naar de afgrond. "Ik had nooit gedacht dat ze erin zou slagen hem aan de heroïne te krijgen", snikt Tammy. "We denken dat hij het deed om erkenning van haar te krijgen. Ik voel me gebroken."



Drugsfeestje

Heather had haar zoon die fatale dag in april uitgenodigd voor een drugsfeestje in een motel in Akron. Ze wilde wel dat hij de heroïne zou gebruiken in de badkamer, zodat ze het niet zou hoeven te zien. Zelf nam ze met haar moeder Brenda een cocktail van heroïne en de sterke pijnstiller fentanyl. "Tegen de tijd dat de hulpdiensten ter plaatse waren, konden ze niets meer voor de jongen doen", aldus sheriff Steve Barry tijdens het proces. "De andere aanwezigen hadden nog geprobeerd om de drugs en de naalden te verstoppen in de kamer." Lees ook Vrouw hangt dit rond nek van haar man voor zijn eerste trip zonder haar in 23 jaar

Brenda (links) en Heather Frye tijdens hun proces. © ap.