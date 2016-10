Nigeriaanse president tijdens persconferentie met Merkel: "Mijn vrouw hoort thuis in mijn keuken"

Door: redactie

14/10/16 - 18u24 Bron: Belga

"Ze hoort thuis in mijn keuken." De reactie van de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari loog er niet om, nadat zijn vrouw in een interview met de BBC kritiek geuit had op zijn beleid. Pikant detail: het staatshoofd deed de opmerkelijke uitspraak tijdens een gezamenlijke persconferentie met Angela Merkel.

"Ik zou onmogelijk voor mijn man kunnen stemmen of campagne kunnen voeren bij de volgende verkiezingen als hij zijn beleid niet bijstelt", had Aisha eerder voor de camera van de Britse tv-zender verklaard. Volgens haar is de regering gekaapt door "enkele mensen" die achter de benoemingen van topfunctionarissen zitten. "De president kent 45 van de 50 mensen die hij benoemd heeft niet en ik ken ze ook niet", zei ze. Een groot deel van hen zou bovendien geen kennis van zaken hebben.



In een reactie laat Buhari, die momenteel in Duitsland zit, weten dat zijn vrouw geen plaats heeft in de politiek. "Ik weet niet tot welke partij mijn vrouw behoort, maar ik weet wel dat ze in mijn keuken thuishoort en in mijn woonkamer en in andere kamers van mijn huis", antwoordde hij half lachend op een vraag van een journalist. De opmerking leverde hem een felle blik op van Merkel.



De 73-jarige Buhari is nog maar sinds 2015 president van het meest bevolkte land van Afrika. De voormalige generaal-majoor was ook al eens het staatshoofd tussen 1983 en 1985 na een staatsgreep. Hij nam de afgelopen jaren ook drie keer tevergeefs deel aan de verkiezingen.