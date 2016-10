Italiaanse zwarte economie goed voor 13 procent van bbp

Door: redactie

14/10/16

De zwarte economie in Italië, met onder meer drugs- en tabakssmokkel, prostitutie en andere activiteiten die vaak gerund worden door maffiagroepen, zijn goed voor zowat een achtste van het bruto binnenlands product (bbp) van het land. Dat blijkt vandaag uit officiële ramingen van het Italiaanse bureau voor de statistiek Istat voor de periode tot 2014.

Niet aangegeven economische activiteiten, veelal gelinkt aan belastingontduiking of illegale arbeid, waren goed voor het grootste gedeelte van de naar schatting 195 miljard euro economische opbrengst.



Onduidelijk is hoeveel van dat bedrag betrekking heeft op de maffia, aangezien belastingontduiking en zwartwerk wijdverspreid zijn in de Italiaanse samenleving.



Italië is de op drie na grootste economie van Europa en worstelt met een groot probleem van georganiseerde misdaad en belastingontwijking. Het Zuid-Europese land telt minstens drie grote georganiseerde groeperingen: de Cosa Nostra in Sicilië, de Camorra in de omgeving van Napels en de 'Ndrangheta in Calabrië.