Mini-tornado op Corsica blaast circustent omver: 23 gewonden

14/10/16 - 17u33 Bron: Belga

In Ajaccio op Corsica heeft een mini-tornado een circustent en een oplegger omvergeblazen. Op dat moment was een voorstelling aan de gang die werd bijgewoond door 350 kinderen. Zij bleven allen ongedeerd.

Er raakten wel 23 volwassenen gewond, twee onder hen zijn er erg aan toe. Volgens Météo France werden tijdens de tornado, die gepaard ging met felle regen en hagelbuien, windstoten tot 100 kilometer per uur gemeten.



Ook andere regio's in Zuid-Frankrijk worden sinds gisteren getroffen door zwaar onweer. In de buurt van Montpellier wordt leerlingen gevraagd om thuis te blijven en werd uit voorzorg onder meer al een camping geëvacueerd.