Siamese tweeling met succes gescheiden

14/10/16 - 18u15 Bron: anp, vtmnieuws.be

video Amerikaanse chirurgen zijn er in geslaagd een dertien maanden oude Siamese tweeling van elkaar te scheiden.

De jongetjes waren met hun hoofdjes aan elkaar vastgegroeid. De operatie was zeer riskant, omdat er een grote kans was op zowel hersenbeschadiging als op overlijden.



De operatie van Jadon and Anias McDonald uit de staat Illinois begon donderdag en duurde in totaal zestien uur. Of de twee de operatie in een kinderziekenhuis in New York goed hebben doorstaan, moet nog blijken.



"We staan aan de vooravond van het grote onbekende", liet hun moeder weten. "De komende maanden zijn cruciaal voor hun herstel en we weten niet hoe dat gaat verlopen.''