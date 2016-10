Batman versus Joker(s): deze Batman zet de jacht in op de 'killerclowns'

Door: redactie

14/10/16 - 18u34 Bron: BBC, The Independent

This is him pic.twitter.com/BfdyaitCZh — Laura cufc (@laurabarr38) 13 oktober 2016

Dat een bizarre 'killerclown'-trend op volle toeren draait en wereldwijd mensen de stuipen op het lijf jaagt, hoeven we u niet te vertellen. Maar dit wel: er is hoop! In het Verenigd Koninkrijk is zowaar 'Batman' opgestaan om de als enge clowns verklede 'grapjassen' op te jagen.

In volle actie Een lokaal bedrijfje met de naam 'Cumbria Superheroes' heeft de superheld losgelaten om korte metten te maken met de beangstigende 'killerclowns'. "Nu hebben we een Batman in mijn stad die de clowns achterna zit #ongelofelijk", twittert Laura met een opvallend actiekiekje waarin Batman de achtervolging inzet op een clown in Whitehaven, Cumbria. @dapperlaughs we now have batman in my town chasing the clowns #unbelievable ¿¿ pic.twitter.com/0LJeK24QrB — Laura cufc (@laurabarr38)

Aan alle kinderen... "Aan alle kinderen die bang zijn van die enge clowns, je moet je geen zorgen meer maken. Batman regelt het", vertelt een vastberaden 'Batman' in een video op de Facebookpagina van het bedrijf. "En jullie, clowns... Als je iemand bang wil maken, waarom probeer je het dan niet bij mij?" De superheld bedankt ook nog even Holly en Phil voor de uitnodiging voor hun show (het Britse tv-programma 'This Morning', nvdr.), "maar jammer genoeg heb ik het extreem druk", klinkt het.