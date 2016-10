Neonazi's vormen nieuwe partij in Oekraïne

Door: redactie

Andrii Biletski. © YouTube.

Leden van het Azov-bataljon, voor het merendeel samengesteld uit neonazi's en ultranationalisten, hebben onder de naam Nationaal Korps een nieuwe partij gesticht. De politieke groepering stelt zich tot doel de eenheid van het land te herstellen en vaderlandsliefde te ontwikkelen. De zowat 300 militieleden verenigd in Kiev kozen unaniem Azov-bevelhebber en parlementslid Andrii Biletski tot voorzitter.

Het Oekraïense nationalisme moet worden hersteld, want momenteel is Oekraïne "geen land, maar een ruïne", zei Biletski.



Het Nationale Korps wil de macht in Kiev veroveren via de stembus om dan de "bezette" gebieden - de separatistische, zelfverklaarde Volksrepublieken Donetsk en Loehansk - te heroveren. Dat heroveren kan, aldus Biletski, enkel op militaire wijze, maar daar zijn "nieuwe wapens, een nieuw bevel en vooral een sterk federaal bestuur" voor nodig.



Wolfsangel

Naast de militieleden van Azov, die rondlopen in uniformen getooid met de swastika-achtige wolfsangel, willen ook veteranen en vrijwilligers van het front in Oost-Oekraïne tot de partij toetreden.