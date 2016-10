Duitse weigering tot herstelbetaling voor genocide zet kwaad bloed in Namibië

Door: redactie

Duitsland en zijn voormalige kolonie Namibië onderhandelen over een gezamenlijke verklaring waarin onze oosterburen zich verontschuldigen voor de massamoorden op de Herero- en de Namabevolking tijdens de Namibische genocide. Berlijn weigert echter daaraan ook herstelbetalingen te verbinden, wat kwaad bloed zet bij beide bevolkingsgroepen, die van een "grote belediging" spreken.

De genocide van 1904 tot 1908 in Duits-Zuidwest-Afrika, het huidige Namibië, wordt beschouwd als de eerste volkerenmoord van de twintigste eeuw. Ze kostte het leven aan 65.000 tot 85.000 Herero en ongeveer 10.000 Nama.



De gebeurtenissen in Namibië werden pas in juli vorig jaar voor het eerst als genocide benoemd door het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Nu is Duitsland ook bereid om zijn excuses aan te bieden: de onderhandelingen daarover zijn lopende.



Duitsland weigert echter om ook herstelbetalingen te koppelen aan de verontschuldiging. Het land is van mening dat niet meer nodig is gezien de "vele humanitaire hulp" die het al gegeven heeft aan Namibië sinds zijn onafhankelijkheid van Zuid-Afrika in 1990.



De vertegenwoordigers van de Herero en de Nama hebben daarom vandaag laten weten dat ze de verontschuldigingen van Berlijn niet zullen aanvaarden. "Dat zou een grote belediging zijn, niet alleen ten opzichte van de intelligentie van de Namibiërs en van de nabestaanden van de slachtoffers, maar ook ten opzichte van de Afrikanen in het algemeen", zegt Herero-vertegenwoordiger Vekuii Rukoro, die verwijst naar de herstelbetalingen na de Tweede Wereldoorlog. "Omdat wij een andere huidskleur hebben, zegt de Duitse regering 'verontschuldigingen en dat is alles'."