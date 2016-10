Als je volgende keer in een winkel met dure tv's staat, doe dan vooral niet dit

Door: redactie

14/10/16 - 16u56 Bron: Mashable

video We hebben allemaal al in winkels vol dure en/of breekbare spullen gestaan en met de nodige spanning en ninjamoves tussen de potjes, vazen, lampen of tv's geslopen. Maar de nachtmerrie van elke winkelende medemens werd eind september werkelijkheid voor deze pechvogel. Even die mooie televisies bekijken, dacht de arme jongen. En dan laat hij niet één, maar vier tv's omvallen.