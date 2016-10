Baby'tje sterft na val in liftschacht in New York

Door: redactie

In New York is een zes weken oude baby donderdag gestorven na een val in een liftschacht. Dat meldt de New Yorkse politie. De 21-jarige moeder van het meisje had de lift geroepen op de 23ste verdieping en reed met de kinderwagen daarna door de geopende deuren. Door een defect was de lift echter blijven hangen op de 15de verdieping, waardoor het kind acht verdiepingen lager op de lift te pletter viel. Ook de moeder stortte in de liftschacht en belandde op haar dochter. De mama overleefde de val, haar kindje niet.