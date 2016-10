De dood van deze soldaat werd 21 jaar geleden geklasseerd als zelfmoord. Maar nieuw bewijs werpt nu een ander licht op de zaak

Koen Van De Sype

Sean Benton uit het Engelse Hastings was amper 21 toen hij in 1995 uit het leven stapte. Hij werd gevonden door enkele legermakkers met vijf kogelwonden in de borst. De zaak werd bestempeld als een tragische zelfmoord en gesloten. Maar 21 jaar later slaagden zijn tweelingbroer Tony en zus Tracy erin om een nieuw onderzoek te laten openen. Want er zijn aanwijzingen dat er meer aan de hand was.

Tweelingbroer Tony en zus Tracy aan het Hooggerechtshof. © afp. De feiten speelden zich af in de Deepcut Barracks, een militaire basis ten zuidwesten van Londen, in juni 1995. De jonge soldaat Sean Benton was daar gestationeerd en volgde er een opleiding. Het zou ook de plek zijn waar hij uit het leven stapte. Met vijf kogels in de borst.



Onderzoek

Het leger opende een onderzoek, dat volgens de familie van het slachtoffer minder dan twee uur duurde en waarbij zes mensen werden ondervraagd. Het verdict was zelfmoord. Een gerechtelijk onderzoek dat zeven jaar later volgde, vond geen bewijs dat er een derde partij aanwezig was geweest.



Maar... de medische en psychologische dossiers van Benton waren bij de onderzoeken nooit opgevraagd en er was ook geen enkel bewijsstuk over de ervaringen van de soldaat in het kamp. In combinatie met een "aanzienlijke hoeveelheid nieuw bewijsmateriaal" was dat volgens een rechter van het Londense Hooggerechtshof voldoende reden om te twijfelen aan de juistheid van het eerste onderzoek en een nieuwe hoorzitting te bevelen.



Huilden

Tony en Tracy Benton huilden van emotie toen de beslissing viel. Al 21 jaar proberen ze samen met de mensenrechtenorganisatie Liberty te bewijzen dat er meer aan de hand was dan het leger beweerde. Volgens hen was hun broer namelijk het slachtoffer van zware pesterijen. "We zijn blij en opgelucht dat er eindelijk schot komt in de zaak. Het sleept al veel te lang aan", snikten ze.

