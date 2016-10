"Bloed aan haar handen": vader Angelina Jolie beledigt Hillary Clinton

Door: redactie

14/10/16 - 14u30

Donald Trump verliest steeds meer aanhangers, niet het minst bekende Amerikanen. Toch zegt niet iedereen zijn blonde kapsel en domme uitspraken vaarwel. Acteur Jon Voight - vader van Angelina Jolie - pakt Hillary Clinton hard aan in een filmpje dat nu op YouTube staat.

Drie minuten. Dat is de tijd die de Amerikaanse acteur Jon Voight (77) - bekend van onder meer de films 'Midnight Cowboy' en 'Coming Home' - nodig heeft om zijn sympathie voor Donald Trump én tegelijk ook zijn afgrijzen voor Hillary Clinton duidelijk te maken.



"Ik ben er zeker van: Trump zal Amerika redden en ons land weer groot maken", oreert Voight. In één adem verwijt hij de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton "bloed aan haar handen te hebben." Voight zegt dat "zij conservatieve stemmen uit de media bant".



Niet tolerant

Ook collega Robert De Niro (73), die Trump onlangs nog met de grond gelijk maakte en hem toen onder meer een straathond, oplichter en een varken noemde, moet het ontgelden. Voight: "De Niro is een miljonair en stemt zoals zo veel Hollywoodsterren op Hillary. Ze hebben geen enkele tolerantie ten opzichte van mensen met een andere mening."



De Amerikaanse acteur koos ook in 2012 de kant van de Republikeinen en stemde toen tégen huidig president Barack Obama. Hij liet zich zelfs betrappen op de uitspraak dat hij zich schaamde voor Obama.