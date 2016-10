Door: redactie

In Frankrijk is het eerste grote tv-debat tussen rechtse presidentskandidaten gewonnen door de vroegere premier Alain Juppé. De Fransen trekken in het voorjaar naar de stembus. Volgens een peiling riep 36 procent van de kijkers Alain Juppé uit tot winnaar. De vroegere president Nicholas Sarkozy kreeg 22 procent van de mensen achter zich. Alle kandidaten willen oplossingen voor moslim-extremisme en migratieproblemen.