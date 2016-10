Turkse badplaats Antalya doelwit van raketaanvallen

Door: redactie

14/10/16 - 13u50 Bron: Belga

© rv.

De Turkse regio Antalya, vooral gekend om zijn toerisme, werd vandaag getroffen door twee of drie raketaanvallen. Er vielen geen gewonden, melden de Turkse media. Wie er achter de aanval zit, is niet gekend.

De raketten sloegen in op een weg tussen Antalya en Kemer, steden rijk aan hotels in het westen van het land, schrijft persagentschap Dogan.



Verschillende Turkse media geloven dat de daders het gemunt hadden op een tankschip dat vlakbij ligt aangemeerd, al wil geen enkele officiële instantie dat bevestigen.



De regio rond Antalya is een geliefde toeristische trekpleister, hoewel het afgelopen jaar het aantal toeristen drastisch gedaald sinds Turkije regelmatig het doelwit is van bloedige aanslagen. Hoewel er enkele kleine aanvallen worden toegeschreven aan de Koerdische afscheidingsbeweging PKK, wordt Antalya beschouwd als een stabiele en veilige regio.