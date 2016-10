Duizenden inwoners op de vlucht voor geweld in Myanmar

Door: redactie

In de Myanmarese staat Rakhine, in het westen van het land, zijn duizenden inwoners op de vlucht geslagen voor het geweld tussen boeddhisten en moslims in de regio. Sinds de aanval op een politiepost aan de grens met Bangladesh in de nacht van zaterdag op zondag, waarbij een tiental agenten werd gedood, lopen de spanningen er hoog op. Het grootste deel van de inwoners van Rakhine zijn Rohingya, een islamitische minderheid die wordt vervolgd en door de boeddhistische meerderheid als illegaal wordt beschouwd.