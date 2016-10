Oma krijgt pizza geleverd die ze niet eens had besteld. Dan leest ze welke boodschap op rekening staat

Karen Van Eyken

14/10/16 - 15u39 Bron: ABC News

Claire Olsen wist eerst niet wat haar overkwam. © videostill.

Nadat orkaan Matthew vorige zaterdag lelijk huis had gehouden in Florida, was Eric Olsen erg bezorgd over het lot van zijn 87-jarige oma. Daar de man zelf in de staat Nebraska woonde en zijn grootmoeder niet kon bereiken, bedacht hij een briljante oplossing om zich te vergewissen van haar toestand. Hij bestelde een pizza voor haar.

"Toen ik haar vrijdagmorgen sprak, was net de stroom uitgevallen en zei ze: 'Dit is een nachtmerrie', en daarna hoorde ik haar niet meer", legde de man uit aan de Amerikaanse nieuwszender ABC News.



Olsen kende niemand in de buurt en de politie reageerde niet op zijn oproepen. "Ik maakte me echt zorgen", vertelde hij. Toen de Amerikaan zondag nog altijd geen nieuws had, besefte hij dat hij een creatieve oplossing moest vinden. Dus bestelde hij een pizza voor zijn oma. "Ik maakte me de bedenking: indien die pizza kan afgeleverd worden, dan weet ik dat ze nog leeft", aldus Eric.



De bestelling ging vergezeld van een boodschap voor de leverancier: "Telefoneer dit nummer alsjeblieft wanneer u de bestelling hebt geleverd."



De pizzajongen deed wat hem gevraagd werd. Van zodra Claire Olsen voor hem de deur had opengedaan, belde hij naar het nummer en gaf zijn mobiele telefoon door aan de bejaarde vrouw. Zo konden grootmoeder en kleinzoon eindelijk met elkaar spreken. "Ik voelde zo'n opluchting toen ik haar aan de lijn had", zei Eric. Later bleek dat orkaan Matthew een telefoonkabel had beschadigd waardoor de oma al die tijd onbereikbaar was.



"Pizzaketen Papa John's speelde in dertig minuten klaar wat politie en brandweer helemaal niet voor mekaar kregen", zei een verrukte Eric Olsen. "Binnen het half uur na mijn bestelling kon ik mijn grootmoeder al spreken."



Pizzajongen Lance Tyler was blij dat hij kon helpen. "Het gaf me een geweldig gevoel, zelfs beter dan wanneer ik drinkgeld krijg", verklaarde hij.



En Claire vond de 'pizza pepperoni' van haar kleinzoon "fantastisch".