Hoe toekomstige bruid 50 kg verloor voor haar huwelijk

Karen Van Eyken

14/10/16 - 11u57 Bron: New York Post, Daily Mail

Ze zei twee keer ja. Eén keer tegen haar vriend om met hem te trouwen en één keer tegen zichzelf om werk te maken van een gezonder lichaam. Het resultaat is er ook naar. Haley Smith uit Amarillo in de Amerikaanse staat Texas verloor maar liefst 50 kg voor haar huwelijk met de man van haar leven.

Toen Matt in juli 2015 voor haar knielde, woog ze nog 125 kg. De beelden van haar verloving deden haar huilen. Niet enkel van pure emotie. "Ik herkende mezelf niet meer", vertelde de 24-jarige studente psychologie. De jonge vrouw had niet alleen problemen met hoe ze er uitzag maar ook met de ongemakken die overgewicht met zich meebrengt.



"Ik kon niet slapen, ik had overal pijntjes, een hoge bloeddruk, een vale teint en zowat iedere dag hoofdpijn", legde ze uit. Haley die het strand meed uit angst om haar lichaam te moeten laten zien, wilde haar huwelijksdag hier niet door laten vergallen.



"Ik besloot om van mijn verlovingsjaar een keerpunt te maken", aldus Haley. En dat is wat ze deed. Toen ze met Matt huwde op 8 oktober, zag ze er ontzettend ravissant uit én 50 kg lichter.



Om dat te bereiken deed de jonge vrouw vijf keer per week aan cardiotraining en veel spierversterkende oefeningen. Maar zonder de liefde en steun van haar Matt had ze het nooit gekunnen. "Hij hield altijd van me, ook toen ik mijn hoogste gewicht ooit bereikte. Hij heeft me op mijn best gezien maar ook op mijn slechtst en toch vroeg hij me ten huwelijk", zei ze.



Het koppel wil naar Nieuw-Zeeland op huwelijksreis, een trip die Haley daarvoor nooit voor mogelijk hield omdat ze zich er eenvoudigweg niet voldoende fit voor achtte.



"Een jaar geleden was er geen sprake van dat ik zou gaan wandelen op een gletsjer, aan bergbeklimmen zou doen of gaan snorkelen. Het gaat de reis van ons leven worden."