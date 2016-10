VS wil centrale databank voor politiegeweld

Door: redactie

14/10/16 - 12u25 Bron: Belga

© reuters.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil in het komende jaar een nationale databank aanleggen waarin alle gevallen van politiegeweld worden gedocumenteerd. "Nauwkeurige en uitvoerige gegevens over het gebruik van geweld door de ordediensten zijn noodzakelijk om een geïnformeerd en productief debat te voeren over de verhoudingen tussen de samenleving en de politie", zegt justitieminister Loretta Lynch.

Het gebrek aan volledige informatie heeft het tot nu moeilijk gemaakt om een verklaring te vinden voor het vele politiegeweld in de Verenigde Staten en om te zien of er ook effectief een stijging is in het aantal gevallen, of enkel een toename van het aantal meldingen.



Sinds de dood van Michael Brown, de achttienjarige Afro-Amerikaan die werd doodgeschoten door een blanke politieagent in Ferguson twee jaar geleden, hebben meerdere gevallen van politiegeweld tot protesten geleid verspreid over de VS. In veel gevallen waren Afro-Amerikanen daarbij het slachtoffer.



Aangezien er in de VS duizenden verschillende politiediensten zijn, is een centrale databank makkelijker gezegd dan gedaan. Lokale politieafdelingen moeten gegevens nu ook enkel maar delen op vrijwillige basis. Het is dus niet duidelijk hoe zij daartoe verplicht kunnen worden.