Antidrugsbeleid van Filipijnse president riskeert vervolging Internationaal Strafhof

Door: redactie

14/10/16 - 11u23 Bron: Belga

Filipijns president Rodrigo Duterte © epa.

De Filipijnse autoriteiten riskeren voor het Internationaal Strafhof in Den Haag te moeten verschijnen voor het harde antidrugsbeleid dat in de republiek wordt gevoerd. Dat zegt Fatou Bensouda, aanklager van het ICC, vandaag.

Bensouda waarschuwt de inwoners van de Filipijnen dat als zij oproepen tot of deelnemen aan massageweld dat onder de jurisdictie van het ICC valt, zij vervolging voor het Internationaal Strafhof riskeren. Bensouda viseert zo impliciet de Filipijnse president Duterte.



Rodrigo Duterte heeft sinds begin dit jaar de macht op de Zuid-Aziatische eilandengroep en voert een heel repressief antidrugsbeleid. Zo riep hij op om drugsdealers neer te schieten om de drugshandel in het land lam te leggen. Politieagenten kunnen bovendien niet vervolgd worden als ze verdachten van drugshandel doden.



De laatste drie maanden worden al meer dan 3.000 doden op de Filipijnen gelinkt aan het nieuwe beleid. Maar in sommige gevallen bestaat er twijfel of de slachtoffers wel in verband kunnen gebracht worden met drugshandel.