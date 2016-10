Door: redactie

14/10/16 - 12u01

video Onze reporter ging op zoek naar de laatste rustplaats van de advocatenzoon Pierre André in het natuurdomein Ses Balandres op Ibiza. De grot is een puinhoop met hoopjes kleren, rugzakken, flessen en verfpotten. Lees de volledige reportage morgen in de weekendkrant van Het Laatste Nieuws.