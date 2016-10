Baby met 'volwassen tong' kan eindelijk weer lachen

Just when I'm getting used to the idea of starting a family, this happens.

Baby born with adult-sized tongue https://t.co/o8YqYPuELI — Ndumiso Mbatha (@NdumiMbatha) 14 oktober 2016

Het syndroom van Beckwith-Wiedemann, dat is de aandoening waarmee de kleine Paisley 16 maanden geleden geboren werd. Een zeldzame ziekte, maar de symptomen waren meteen duidelijk: het meisje had zo'n enorme tong dat ze niet kon eten of ademen.

Het syndroom treft ongeveer 1 op 15.000 kinderen en heeft drie veelvoorkomende symptomen: een navelbreuk, gigantisme (reuzengroei), en - in het geval van Paisley - macroglossie, oftewel een grote tong. Die van het meisje was bij haar geboorte zowat even groot als een volwassen tong.



De eerste weken moest Paisley, uit South Dakota (VS), dan ook beademd worden, omdat de tong zo groot was dat hij haar deed stikken. Ze moest ook maandenlang gevoed worden door een tube, omdat eten in haar mond nemen en kauwen geen optie was: haar tong nam letterlijk haar hele mond in beslag. #news SHOCK PICS: Baby born with massive adult-sized tongue https://t.co/Nm4jVgSsxW — Sports News (@bazmi117)