Japan boos op UNESCO om 'Nanking'

14/10/16 - 08u38 Bron: ANP

Skeletten van slachtoffers die omkwamen bij Nanking © reuters.

Japan heeft de contributiebetalingen aan de UNESCO opgeschort, heeft minister van Buitenlandse Zaken Fumio Kishida vandaag volgens Japanse media gezegd. De Japanse regering is kwaad omdat de organisatie Chinese documenten over het door het Japanse keizerlijke leger aangerichte bloedbad van 1937 in Nanking heeft opgenomen in het Werelderfgoed.