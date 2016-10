Brit ontlast op landingsbaan na Ryanair-vlucht

MVDB

14/10/16 - 07u01 Bron: Il Gazettinno

© belga.

Een Britse toerist (68) moet 3.333 euro betalen na te hebben ontlast op de landingsbaan van de luchthaven van het Italiaanse Brindisi. De man was op 30 september vanuit Manchester met Ryanair naar de zuidoostelijke havenstad gevlogen en stond aan te schuiven in de zone voor reizigers van buiten de Schengenzone.

Zo'n vijftig medepassagiers zagen tot hun verbazing hoe de man plots zijn broek liet zakken en zijn gevoeg deed. Hij werd later opgepakt. Of de service aan boord niet naar behoren was, is niet geweten. Ryanair-baas Michael O'Leary heeft in het verleden al eens geopperd dat zijn toestellen niet hoeven te zijn uitgerust met een toilet, zodat er extra plaatsen kunnen gecreëerd worden.