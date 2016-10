Dodental orkaan Matthew in Haïti stijgt tot 546

Door: redactie

14/10/16 - 06u24 Bron: Belga

© ap.

Meer dan een week nadat de zware orkaan Matthew over Haïti is geraasd, is de dodentol in het land gestegen tot 546. Dat heeft de civiele bescherming gisteravond gemeld. 439 mensen zijn gewond, terwijl 128 anderen nog vermist zijn.

Meer dan 175.000 mensen bevinden zich momenteel in de 124 opvangkampen, aldus de civiele bescherming nog. Volgens reddingswerkers zal het dodental waarschijnlijk nog stijgen.



500 mensen zijn bovendien besmet met cholera. De hulpverleners focussen hun inspanningen dan ook op het leveren van vers water en het herstellen van de watervoorzieningen.



Ondertussen is het moeilijk voor de hulpkonvooien om de mensen in nood te bereiken, omdat verschillende konvooien werden aangevallen, zo meldt de directeur van het Wereldvoedselprogramma (WFP) in Haïti, Carlos Veloso. "Jammer genoeg zijn er mensen die proberen te profiteren van deze humanitaire inspanningen, en we hebben door diefstallen voedsel verloren", zegt hij. "Dat zal onze inspanningen om voedsel naar de bevolking te brengen vertragen, of we zullen maatregelen moeten nemen die veel te duur zijn, en het voedsel via helikopter vervoeren, maar dan kunnen we niet dezelfde hoeveelheden naar de dezelfde regio's brengen."



Verschillende konvooien werden al tegengehouden door blokkades en in bepaalde gevallen geplunderd door woedende inwoners van de afgelegen gebieden in het land. Het fiasco van na de aardbeving van 2010, waardoor slechts een fractie van de hulp tot bij de slachtoffers is gegaan, zit dan ook nog vers in het geheugen van de bevolking.



Volgens de Verenigde Naties hebben 1,4 miljoen mensen in Haïti dringend nood aan hulp, het WFP spreekt van 750.000 mensen die dringend voedsel nodig hebben. Voor de passage van Matthew leefden al 3,2 miljoen van de 10,3 miljoen Haïtianen in precaire omstandigheden, zo bleek uit een rapport van de nationale coördinatie van de voedselveiligheid, dat in september werd gepubliceerd.