DNA van neonazi-terrorist ontdekt op kinderlijkresten

Door: redactie

14/10/16 - 07u23 Bron: ANP

Uwe Böhnhardt en het 9-jarige slachtoffer Peggy © epa.

Duitse onderzoekers hebben op de overblijfselen van een in 2001 verdwenen meisje DNA-materiaal gevonden van een van de leden van de neonazi-terreurgroep NSU. Dat hebben diverse Duitse media donderdag gemeld.

Het gaat om DNA van Uwe Böhnhardt, een van de drie prominente leden van de Nationaalsocialistische Ondergrondse (NSU). Die neonazistische groep wordt verantwoordelijk gehouden voor onder andere tien racistische moorden. Böhnhardt pleegde waarschijnlijk zelfmoord na een mislukte overval samen met een ander lid.



Het enige nog levende belangrijke lid van de NSU, Beate Zschäpe, staat momenteel terecht. Het DNA van Böhnhardt werd aangetroffen op overblijfselen van het meisje Peggy. Het negenjarige kind verdween in mei 2001 in de plaats Lichtenberg.



Delen van haar skelet werden afgelopen zomer in de bossen bij de plaats ontdekt door een paddenstoelenverzamelaar.