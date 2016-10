Assad: "Syrië-oorlog is strijd tussen het Westen en Rusland"

Bewerkt door: Redactie

14/10/16 - 05u42 Bron: Reuters

Archieffoto van de Syrische president Basher al-Assad. © epa.

Oorlog in Syrië De Syrische president Basher al-Assad heeft in een interview met een Russische krant vandaag uitgehaald naar het Westen. Hij zegt ook dat de Turkse militaire acties in Syrië een invasie zijn en tegen internationaal recht ingaan.

In het interview met Komsomolskaya Pravda zegt Assad dat de terroristen terrein verliezen dankzij de Russische militaire interventie in Syrië. Volgens hem is er een strijd tussen Rusland en het Westen gaande in zijn land. Assad vergelijkt de Syrische burgeroorlog met de Koude Oorlog. "Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen."



De Syrische president ging ook uitgebreid in op de strijd in Aleppo waar het Syrische leger met steun van de Russen rebellen probeert te verdrijven. Bij luchtaanvallen zijn deze week meer dan 150 mensen om het leven gekomen. De aanvallen op Aleppo leiden tot grote weerstand bij de internationale gemeenschap. Maar volgens Assad is de stad een onvermijdelijke uitvalsbasis. "Je moet dit gebied blijven opschonen om de terroristen terug te drijven naar Turkije. Ze moeten terug waar ze vandaan komen of ze moeten gedood worden. Een andere keuze is er niet."