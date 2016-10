Landen rond Tsjaadmeer bereiden "finale aanval" voor tegen Boko Haram

Door: redactie

De stafchefs van de landen aan het Tsjaadmeer (Nigeria, Tsjaad, Niger, Kameroen en Benin) hebben elkaar gisteren ontmoet in de Nigerese hoofdstad Niamey om een "finale" aanval te plannen tegen de Nigeriaanse islamistische groep Boko Haram. Dat heeft de Nigerese staatsradio vandaag gemeld.

"De huidige bijeenkomst heeft als doel om de finale fase voor de bereiden van de uitroeiing van Boko Haram in onze contreien", aldus de Nigerese minister van Defensie Hassoumi Massoudou.



Niger, Tsjaad en Nigeria hebben in juli ongeveer op hetzelfde moment zuiveringsoperaties gestart tegen bolwerken van Boko Haram. "Deze operaties hebben geleid tot belangrijke resultaten, meer bepaald door de bevrijding van verschillende dorpen die gecontroleerd werden door Boko Haram", aldus Massoudou. Ze hebben er ook voor gezorgd dat de "logistieke logistieke stromen" van de rebellen "verstoord" zijn.



"De resultaten van onze militaire acties zijn extra bevredigend omdat we observeren dat de bevolking opnieuw vertrouwen krijgt", met een "hervatting van de economische activiteiten", zegt de minister nog, die toevoegt dat er zelfs al hoop is dat de oorlog zal stoppen in het Tsjaadbekken.



Niamey verklaarde eind september al dat bij de operaties door de Force régionale, die actief is in het Tsjaadbekken, veertien soldaten en 123 "terroristen werden gedood". Ook werden "twee terroristen gevangen genomen" en "een grote hoeveelheid wapens en munitie in beslag genomen".



Boko Haram, dat een strikte islamitische wetgeving wil invoeren in het noorden van Nigeria, heeft sinds mei 2015, toen president Muhammadu Buhari aan de macht kwam, al veel tegenoffensieven van het leger moeten verwerken. Toch is het conflict, waarbij al meer dan 20.000 doden vielen en 2,6 miljoen mensen op de vlucht deed slaan sinds 2009, nog steeds aan de gang.



Ook in buurland Niger voert Boko Haram sinds 2015 regelmatig aanvallen uit in de buurt van Diffa, waar meer dan 300.000 vluchtelingen en ontheemden worden opgevangen.