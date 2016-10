Colombiaanse president verlengt staakt-het-vuren met FARC tot eind december

Door: redactie

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos. © epa.

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos verlengt het staakt-het-vuren met FARC tot 31 december. Dat heeft hij gisteren gemeld. Hij hoopt voor die datum tot "een nieuw vredesakkoord" met de guerillabeweging te komen.

"Ik heb beslist om het bilaterale staakt-het-vuren te verlengen tot 31 december. Laat het duidelijk zijn dat dit geen ultimatum is, maar ik hoop dat het proces om een nieuw akkoord af te sluiten voor die datum afgelopen zal zijn", aldus de president in een televisietoespraak.



De aankondiging kwam er na een ontmoeting met studenten die in heel het land manifestaties organiseren om het vredesakkoord toch toe te passen, ondanks de verwerping ervan tijdens een referendum op 2 oktober, schrijft persagentschap Associated Press. "Een van de studenten heeft me eraan herinnerd dat binnen het leger en de guerrillabeweging jonge mensen wachten op wat er zal gebeuren, en hopen dat ze nooit nog een schot moeten lossen", zei hij.



De tegenstanders van het akkoord bekritiseren vooral dat de guerrilleros niet gestraft worden voor het geweld tijdens het conflict, dat meer dan vijftig jaar geleden van start is gegaan, en dat de guerrillabeweging wordt omgevormd tot een wettelijke politieke beweging.



De wapenstilstand werd na het referendum al verlengd tot eind oktober.