Nestlé koopt waterbron voor prikje en bedreigt daarmee drinkwatervoorraad van Canadees stadje

KV

14/10/16 - 03u12 Bron: Huffington Post

© reuters.

Milieuactivisten dringen er bij de overheid van de Canadese provincie Ontario op aan om een vergunning in te trekken die Nestlé toelaat om water af te nemen aan een bron die belangrijk is voor de watervoorziening van een Canadees stadje.

Mayor Kelly Linton added a new photo. - Mayor Kelly Linton | Facebook Mayor Kelly Linton added a new photo. Nestlé kocht in augustus een vergunning om drinkwater af te tappen aan een bron, waarop ook Centre Wellington, een stadje op 100 kilometer ten westen van metropool Toronto, een bod had uitgebracht.



Centre Wellington wilde de bron kopen om in de toekomst te kunnen voorzien in drinkwater voor haar inwoners, maar werd de loef afgestoken door de voedingsgigant, die in 2015 al een voorwaardelijk bod had uitgebracht.



"Ze hebben ons niet overboden," vertelt burgemeester Kelly Linton. Het bod van Centre Wellington was volgens hem hoger dan het voorwaardelijk bod dat Nestlé had gemaakt terwijl het bedrijf wachtte op toestemming om de kwaliteit en kwantiteit van het water te testen. "We legden meer geld op tafel en we hadden geen voorwaarden," aldus Linton. Maar Nestlé deed afstand van zijn plan om het water te testen en kreeg daardoor voorrang. Lees ook 15 dingen die je nog niet wist over chocolade

"Lobbyende suikerindustrie heeft EU in zijn greep"

Nestlé aangeklaagd voor steunen kindslavernij

Multinational vs. openbaar belang "De provincie moet hier een erg moeilijke beslissing nemen en het zal een serieus precedent worden, terwijl de ogen van de hele wereld nu op Canada gericht zijn." Mike Nagy, Wellington Water Watchers Wellington Water Watchers, een vzw die zich inzet voor bescherming van de lokale watervoorziening, zegt dat de overheid van Ontario moet kiezen tussen de conflicterende belangen van een grote multinational en de openbare nood aan drinkwater. "We hebben nu een voorbeeld dat de mensen zullen verliezen wanneer water wordt verkocht aan de hoogste bieder," zegt voorzitter Mike Nagy. "De provincie moet hier een erg moeilijke beslissing nemen en het zal een serieus precedent worden, terwijl de ogen van de hele wereld nu op Canada gericht zijn."



Uit twee studies blijkt dat Centre Wellington, een snel groeiende gemeente, over tien jaar een nieuwe watervoorraad nodig heeft. "We zijn ervan overtuigd dat er geen vergunningen voor de locatie worden uitgereikt tenzij ze naar de gemeente gaan, want de mensen zullen dat water nodig hebben," zegt Nagy.

Amper 3,71 dollar voor 1 miljoen liter water Ondertussen mag Nestlé 3,6 miljoen water per dag blijven aftappen van een bron op hun bottelarij in het nabijgelegen Aberfoyle, waar het wordt gebotteld in drinkwaterflesjes. Aan een bron in Erin, eveneens in de regio van Wellington, kan Nestlé dagelijks nog eens 1,1 miljoen liter water bottelen.



De provincie Ontario rekent bedrijven amper 3,71 dollar (2,06 euro) aan per miljoen liter water, nadat ze een vergunning ter waarde van 750 dollar of 3000 dollar hebben gekocht, afhankelijk van het milieurisico die de wateraftapping met zich meebrengt.