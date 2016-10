Syrische rebellen dood door bomauto bij Turkse grens

Door: redactie

14/10/16 - 01u00 Bron: ANP

Archieffoto: een Syrische rebel in Bab al-Salam. © afp.

Zeker twintig mensen, vooral Syrische rebellen, zijn gisteren omgekomen doordat een bomauto ontplofte in het noorden van Syrië. Het incident vond plaats bij de overgang Bab al-Salam op de grens met Turkije.

De auto ontplofte bij een controlepost van het Vrije Syrische Leger (FSA) vlakbij de stad Azaz die in handen is van door Turkije gesteunde rebellen. Die rebellen zijn in gevecht met militanten van Islamitische Staat (IS) bij de grens.



Minstens vijfentwintig mensen raakten gewond, waaronder acht personen kritiek. Alle gewonden zijn naar Turkse ziekenhuizen gebracht.



Vorige week blies een IS-strijder zichzelf op bij de grensplaats Atmeh tussen Turkije en Syrië. Toen kwamen 25 mensen om het leven, voornamelijk door Turkije gesteunde rebllen van FSA.