Sarkozy neemt het op tegen rechtse concurrenten in eerste televisiedebat

Door: redactie

14/10/16 - 00u47 Bron: Belga

© epa.

FRANKRIJK De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy is gisteravond het voornaamste doelwit tijdens het eerste televisiedebat met zijn andere partijgenoten, die net als hij de presidentskandidaat voor hun partij Les Républicains (LR) willen worden.

© epa. © epa.

Voormalig premier Alain Juppé, de favoriet bij deze voorverkiezing, hield zich in tegenover Sarkozy en concentreerde zich eerder op zijn eigen voorstellen.



Het waren eerder de outsiders die de voormalige president hard aanpakten. De eerste sneer kwam van Jean-François Copé, minister van begroting onder Sarkozy, die hem verweet tijdens zijn presidentschap nooit de verandering te hebben gerealiseerd die hij beloofde tijdens zijn campagne in 2007.



"We hebben samen geregeerd", zei Sarkozy daarop, die een "krachtige, directe en concrete" ommezwaai beloofde. Voormalig minister van Landbouw Bruno Le Maire, die zichzelf als de kandidaat voor de verandering profileert, pikte daar meteen op in. "Als u wil dat alles gewoon blijft zoals vroeger, dan krijgt u hier alles op een presenteerblaadje."



"Ik ben klaar", verzekerde Alain Juppé op zijn beurt. De man die als favoriet uit de peilingen komt zei "zijn medeburgers ontmoet te hebben" en hun "ongerustheden en ergernissen" te hebben begrepen.



Vervolgens focuste het debat zich op economische en sociale kwesties: de werkloosheid, de arbeidsduur, de positie van de vakbonden en de belastingen.



Aan de voorverkiezingen, die op 20 en 27 november gehouden worden, nemen zes mannen en een vrouw deel. De inzet is hoog, aangezien de rechtse kandidaat een goede kans maakt om de presidentsverkiezingen te winnen.



Gezien de malaise aan linkerzijde, voorspellen de peilingen in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen een confrontatie tussen de LR-kandidaat en Marine Le Pen van extreem-rechts, waarbij de LR-kandidaat het uiteindelijk zou halen.