Verdachte aanslagen New York en New Jersey pleit onschuldig

14/10/16 - 02u59 Bron: Belga

Ahmad Khan Rahimi, links, verscheen via een videoverbinding op zijn hoorzitting. © ap.

Ahmad Khan Rahimi, de vermoedelijke dader van de bomaanslagen van midden september in New York en New Jersey heeft gisteren niet schuldig gepleit vanop zijn ziekenhuisbed. Het was de eerste keer dat de man, die bij zijn arrestatie zwaargewond raakte, via een videoconferentie voor de rechter verscheen.

Rahimi pleitte formeel niet schuldig voor de aanklachten van poging tot doodslag op politieagenten en illegaal wapenbezit. De aanklachten gaan allemaal over de schietpartij die leidde tot de arrestatie van de man op 19 september in New Jersey. Daarbij raakten twee politieagenten gewond.



De man wordt ook verdacht van het gebruik van massavernietigingswapens, bomaanslagen in de openbare ruimte, de vernieling van privébezit en het gebruik van een vernietigingswapen om een gewelddadige misdaad te plegen, die gelinkt is aan de aanslagen.



Rahimi is de enige verdachte van de bomaanslag van 17 september in een populaire buurt in Manhattan, waarbij 31 mensen lichtgewond raakten. Hij wordt er eveneens van verdacht andere artisanale bommen te hebben verstopt in New York en New Jersey. Slechts een van die explosieven is ontploft, maar daarbij vielen geen slachtoffers.



Bij zijn arrestatie werden nota's aangetroffen waarin de jongeman, die verschillende keren naar Pakistan en Afghanistan reisde, zijn steun uitsprak voor Osama bin Laden en de ideologie van al-Qaida. De speurders gaan er dan ook van uit dat de man jihadistische motieven had.