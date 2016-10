Zwarte dokteres beschuldigt Delta Airlines van "schaamteloze discriminatie"

Door: redactie

14/10/16 - 00u59 Bron: The Guardian

© anp.

Een gynaecologe aan de Universiteit van Texas-Houston beschuldigt de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij van openlijke discriminatie nadat een stewardess weigerde te geloven dat ze een dokter was en verhinderde dat ze een zieke passagier kon helpen.

"De stewardess zei: 'oh nee liefje, doe je hand naar beneden, we zoeken echte dokters of verpleegsters of medisch personeel, we hebben geen tijd om met jou te praten'." Tamika Cross, gynaecologe Tamika Cross schrijft in een Facebookbericht dat ze tijdens een recente vlucht van Detroit naar Minneapolis een bewusteloze man probeerde te helpen, maar een stewardess hield haar tegen en vroeg haar naar haar referenties.



Nadat er op het vliegtuig werd omgeroepen of er dokters aan boord waren, zei de stewardess: "oh nee liefje, doe je hand naar beneden, we zoeken echte dokters of verpleegsters of medisch personeel, we hebben geen tijd om met jou te praten."



Toen een blanke man opstond en zei dat hij dokter was, draaide de stewardess zich naar haar en zei: "Bedankt voor je hulp, maar hij kan ons helpen." Lees ook "Ik belde jullie om hulp maar jullie vermoordden mijn broer": politie schiet ongewapende zwarte man dood, zus reageert

Video vrijgegeven dodelijke schietpartij op zwarte man in Charlotte: geen wapen te zien

Discriminatie Het verhaal van Cross ging viraal op sociale media en ook andere vrouwen delen hun ervaringen van discriminatie. "Ik ben ervan overtuigd dat vele jonge, werkende amerikaanse zwarte vrouwen mijn frustratie kunnen begrijpen wanneer ik zeg dat ik het gebrek aan respect beu ben," schrijft ze.



"Discriminatie van eender welke aard is nooit aanvaardbaar. We zijn in contact met dr. Cross en een van onze hooggeplaatste leidinggevenden heeft haar geïnformeerd dat we een volledig onderzoek laten voeren," liet Delta-woordvoerster Catherine Sirna weten.

Cross schrijft dat ze "in doktermodus schoot" toen ze iemand twee rijen voor haar om hulp hoorde schreeuwen, maar ze werd voortdurend afgescheept met neerbuigende opmerkingen.



Nadat een stewardess zei "oh wauw, je bent een echte arts?", stelde ze volgens Cross een reeks neerbuigende vragen: "Ze zei, 'laat je me referenties zien. Wat voor soort dokter ben je? Waar werk je? Waarom was je in Detroit?". "Onthoud asjeblieft dat de man nog steeds hulp nodig heeft en dat ze mijn rij blokkeert om ook maar op te staan terwijl ze me met vragen bombardeert," gaat de dokteres verder.



Cross antwoordde ze in Detroit was voor een huwelijk en eraan toevoegde "geloof het of niet, maar ze HEBBEN dokters in Detroit".