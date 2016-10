Katholieke Kerk kan aanvragen om exorcismes in Italië niet bijhouden

Koen Van De Sype

Meer dan een half miljoen Italianen heeft het afgelopen jaar een aanvraag gedaan voor een exorcist. Dat aantal ligt zo hoog dat de Kerk het niet kan bijhouden. Te meer omdat er nog maar 10 exorcisten actief zijn in het land. Priester Vincenzo Taraborelli - de hoofdexorcist van het Vaticaan - roept op om er meer op te leiden. "Omdat gelovigen zich anders tot amateurs en charlatans wenden", klinkt het.

De hotline voor exorcismes in het Vaticaan staat roodgloeiend. Onder meer in het aarstbisdom Milaan is het aantal exorcisten al verdubbeld, maar nog kan de Kerk het niet bolwerken. Vorige maand stierf dan ook nog eens Gabriele Amorth (91), de meest ervaren exorcist van het land. Padre Vincenzo zelf behandelt nu soms tot 30 'cliënten' per dag.



En de Kerk gaat niet licht over exorcisme. "Als mensen vragen om een duiveluitdrijving, gaan ze vaak voorbij aan meer voor de hand liggende oorzaken van het probleem, zoals chronische depressie of schizofrenie", vertelt exorcist Ildebrando Di Fulvio. "Wij kunnen het merken als er iets anders aan de hand is." Volgens Di Fulvio is de stijgende vraag te wijten aan het feit dat steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in satanisme en meedoen aan seances en andere riten.