"Ze wilde gewoon mensen helpen": agente (27) die pas mama was geworden sterft bij foutgelopen interventie

Koen Van De Sype

13/10/16 - 20u25 Bron: The Press Enterprise, GoFundMe, Facebook

© Facebook/RIP Lesley Zerebny.

Lesley en Zack Zerebny vormden al vijf jaar het perfecte paar. Lesley (27) was inspecteur bij de politie van het Amerikaanse Palm Springs, Zack hulpsheriff van Riverside County. Een jaar terug kochten ze samen een huis en vier maanden geleden werd hun geluk bekroond met de geboorte van hun eerste kindje. Maar hoewel ze dochtertje Cora erg graag zag, miste Lesley het werk en ze besloot vervroegd terug te keren uit zwangerschapsverlof. De gevolgen waren desastreus.

Lesley met kleine Cora. © Facebook/RIP Lesley Zerebny. Samen met haar collega Jose Gilbert Vega (63) werd Lesley afgelopen weekend immers opgeroepen voor een geval van huiselijk geweld. Een vrouw belde met de melding dat haar zoon amok aan het maken was. Toen de agenten samen met nog enkele andere inspecteurs voor de deur van het betrokken huis stonden en de bewoner probeerden te overtuigen om open te doen, opende die plots het vuur. Lesley en Gil overleefden het niet. Een andere inspecteur raakte gewond.



SWAT-team

Pas na twaalf uur onderhandelen kon de dader worden ingerekend door een SWAT-team. Het bleek te gaan om John Hernandez Felix (26), een man die volgens buren te kampen had met mentale problemen en er al eerder mee gedreigd had om agenten neer te schieten. Hij werd in de cel gestopt en onder meer beschuldigd van dubbele moord. Hij riskeert daarvoor de doodstraf. Lees ook Triatlonteam geeft neergestoken Sofie Goos geen nieuw contract

Lesley was anderhalf jaar geleden bij de politie gegaan en wilde daar net als haar vader carrière maken. "Ze was enorm enthousiast over haar job", vertelt politiechef Bryan Reyes. "Ze kwam zelfs vroeger terug uit zwangerschapsverlof om weer de baan op te gaan. Om haar daar dan zo te zien liggen en haar man haar een allerlaatste keer op haar voorhoofd te zien kussen, dat is hard."



Herdenkingsdienst

Intussen werd al een herdenkingsdienst voor Lesley gehouden in Hemet, waar ze vandaan was. Familie, vrienden en collega's deelden er herinneringen aan een vrouw die omschreven wordt als zorgeloos, grappig en een levensgenieter. "Ze was geweldig", snikt vriendin Edith Bickler. "Ze liet altijd iedereen behalve zichzelf op de eerste plaats komen." Haar huwelijksfotografe Valerie Dew springt de vrouw meteen bij: "Politiewerk leek me een beetje een vreemde keuze voor haar, maar ze zei dat ze gewoon mensen wilde helpen. En dat deed ze. Tot het laatste moment." © GoFundMe.