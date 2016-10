Door: redactie

13/10/16 - 19u54 Bron: vtmnieuws.be

video

De koning van Thailand Bhumibol (88) is overleden. Hij regeerde zeventig jaar, en was daarmee de langst regerende monarch ter wereld. Bhumibol lag al jaren in het Sririraj-ziekenhuis in Bangkok. De laatste weken was zijn toestand erg kritiek.