Alarmcentraliste gooide duizenden keren hoorn op de haak

13/10/16 - 19u59 Bron: AP

Een telefoniste van de alarmcentrale in het Amerikaanse Houston wordt er van verdacht dat zij duizenden keren de hoorn op de haak heeft gegooid zonder mensen te helpen. Zij is in staat van beschuldiging gesteld in twee gevallen, waarvan een met dodelijke afloop.