Christine eet stukje vis tijdens huwelijksreis, de dag nadien sterft ze

Sven Van Malderen

13/10/16 - 18u03 Bron: Daily Mail

Een huwelijksreis naar Mexico is voor een Britse vrouw op een tragedie uitgedraaid. Christine Fensome stierf aan de gevolgen van een hartaanval, nadat ze de avond tevoren een stuk vervuilde vis gegeten zou hebben. Boosdoener was de ciguatoxine, een gifstof die door een aantal algen in tropische wateren aangemaakt wordt. 's Nachts werd de 54-jarige vrouw plots zwaar ziek. Haar echtgenoot liet een ambulance komen, maar tevergeefs: tien minuten na aankomst in het ziekenhuis bleek ze al overleden.

Haar broer James Bowyer wil andere vakantiegangers nu waarschuwen voor de gevaren van visgerechten in verre streken. "Over een ciguateravergiftiging is bitter weinig geweten. Door de klimaatopwarming komt die toxine almaar meer voor op algen in tropische zeeën, waaronder dus ook de Golf van Mexico. Kleine vissen eten de algen, grote vissen eten de kleine en zo komt het in de top van de voedselketen. Roofvissen zoals de barracuda en de zeebaars kunnen al hoge concentraties van het gif bevatten. Er bestaan geen tests om zoiets op te sporen en er kan ook niets tegen gedaan worden. Christine had dus eigenlijk geen kans."



"Dat is trouwens de reden waarom restaurants in die contreien geen grote vis serveren. Hoe kleiner de portie, hoe kleiner de kans op vergiftiging. Dat er ook iemand aan sterft, is heel uitzonderlijk. Stevige pijn in de borstkas is een van de symptomen, bij mijn zus is er een hartaanval op gevolgd." Chris Fensome - Chris Fensome updated her profile picture. | Facebook

Ook vader overleden

Voor haar drie kinderen is het de tweede zware klap in twaalf jaar tijd. In 2004 was hun vader Craig om het leven gekomen na een ongeval met vluchtmisdrijf. Christine verloor haar sprankelende lach en begon als een kluizenaar te leven, tot Andy (58) zeven jaar geleden haar pad kruiste. Hij leerde haar opnieuw genieten en op 17 september werd hun liefde bezegeld met een huwelijk.



Tien dagen later zou het noodlot toeslaan, op een moment dat ze zich kiplekker voelde en de toekomst haar toelachte. "Ze waren eerst naar een restaurant gegaan en woonden nadien een show bij", vertelt haar moeder Sybil (79). "Ze had vis gegeten, maar vraag me niet welke soort. Het werd een leuke avond die eindigde in hun hotelkamer. De volgende dag gingen ze normaal gezien een uitstap doen, dus Christine had ook nog een rugzak ingepakt." Chris Fensome - Quick drink b4 our steak . | Facebook

"Absoluut niet eerlijk"

"'s Nachts werd ze echter zo ziek als een hond, met diarree en vreemde geluiden die uit haar keel kwamen. Ze nam nog een douche terwijl Andy naar de receptie ging om een dokter te bellen. Haar toestand bleef echter verslechteren en dus kwam er ook een ambulance. Tien minuten nadat ze in het ziekenhuis aangekomen was, kwamen de dokters aan Andy vertellen dat ze overleden was. Ze had een hartaanval gekregen die blijkbaar veroorzaakt werd door de vis die ze de avond tevoren gegeten had."



"We zijn er allemaal kapot van. Dat dit zomaar uit het niets kan gebeuren. Ze ging twee keer per week naar de fitness en had geen overgewicht. Nog geen twee weken geleden beleefde ze nog een sprookjeshuwelijk en nu dit... Het is absoluut niet eerlijk. We zijn nog in shock, maar proberen antwoorden te vinden op onze vragen. We willen tot in detail weten wat er gebeurd is." Chris Fensome - Chris Fensome added a new photo - with Pam... | Facebook