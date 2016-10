Vluchtelingen verkopen hun baby op eBay

Door: redactie

13/10/16 - 17u36 Bron: Belga

Het zoekertje dat op eBay verscheen. © Die Welt.

Een wel erg apart zoekertje op eBay: een Duits meisje van slechts 40 dagen oud werd er te koop aangeboden door haar ouders. Kostprijs: 5.000 euro. De politie van het Duitse Duisburg heeft een onderzoek geopend.

Bezoekers die dinsdag op zoek waren naar koopjes op veilingwebsite eBay schrokken zich rot: een Duits meisje van amper 40 dagen oud werd in de rubriek zoekertjes (in het Duits 'Kleinanzeigen') te koop aangeboden. De identiteit van het meisje is niet bekendgemaakt, maar volgens de politie zijn de verkopers vluchtelingen.



De ouders van het kleine meisje worden verdacht van mensenhandel. De politie van Duisburg doorzocht gisteravond, woensdag, een appartement in de wijk Rheinhausen en arresteerde er de vader en moeder van het baby'tje. Het koppel mocht even later weliswaar beschikken: uit onderzoek blijkt immers dat ook andere familieleden op de flat van de ouders het internet hadden gebruikt. Het meisje wordt opgevangen door de staat.