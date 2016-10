Reisadvies Thailand aangepast: "Kijk uit met majesteitsschennis"

Robbe van Lier

13/10/16 - 17u16

© getty.

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn reisadvies voor Thailand aangepast na het overlijden van de Thaise koning Bhumibol Adulyadej. "In deze rouwperiode is het belangrijk een gepaste houding aan te nemen", raadt Buitenlandse Zaken Belgen in Thailand aan.

"Na de aankondiging van het overlijden van Zijne Majesteit Koning Bhumibol hebben de lokale autoriteiten een nationale rouwperiode afgekondigd", zo verklaart Buitenlandse Zaken. "Het is passend deze rouw te respecteren en de richtlijnen van de overheid te volgen." Lees ook Thailand rouwt jaar om Bhumibol, enige zoon (64) wordt opvolger

Langst regerende vorst ter wereld overleden

"Elke misplaatste opmerking kan als beledigend beschouwd worden." De Thaise koning Bhumibol werd in Thailand door een groot deel van de bevolking op handen gedragen en zijn dood zorgt voor grote rouw onder de bevolking. Zo zijn feestelijke activiteiten tijdens deze periode van rouw niet toegelaten. De Belgische mbassade adviseert aan de Belgische onderdanen op de hoogte te blijven via de lokale media, de reisagentschappen en/of de luchtvaartmaatschappijen.