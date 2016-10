Officieel: António Guterres is de nieuwe Secretaris-Generaal van de VN

Robbe van Lier

13/10/16 - 16u39

© epa.

De Portugees António Guterees is vandaag officieel verkozen als nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties. In de Algemene Vergadering in New York werd de laatste stap in het stemproces goed afgerond, nadat eerder de VN-Veiligheidsraad zijn goedkeuring al had gegeven voor de 67-jarige Portugees.

Vlotte spreker en goed gevoel voor humor Een en ander kan te maken hebben met de reputatie van de man binnen de Verenigde Naties zelf. Guterres verdiende van 2005 tot 2015 zijn strepen als hoofd van de UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie. Als Hoge Commissaris stond hij erom bekend een goede leider én spreker te zijn, twee belangrijke eigenschappen voor de functie van secretaris-generaal.



Ook tijdens de openbare hoorzitting die de VN in april organiseerden voor de Algemene Vergadering - een soort 'auditie' voor kandidaten voor de functie van secretaris-generaal - was de Portugees opgevallen als een vlotte spreker met een goed gevoel voor humor. Bovendien kon hij naar verluidt uitpakken met zijn kennis over de structuur en werking van de Verenigde Naties en met zijn talenkennis. De man spreekt vlot Portugees, Spaans, Engels en Frans.



Toch is de keuze voor Guterres niet onbesproken. Critici betreuren vooral dat er opnieuw geen vrouw aan het hoofd van de volkerenorganisatie komt. In augustus zei huidige secretaris-generaal Ban Ki-moon nog dat zijn opvolgster van het vrouwelijke geslacht zou moeten zijn.