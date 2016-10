Portret: jazzliefhebber Bhumibol vereerd als halfgod

Door: redactie

De verjaardag van Koning Bhumibol valt op 5 december, meteen ook de nationale feestdag van Thailand. Hier wordt de vorst naar het ziekenhuis teruggebracht na de militaire plechtigheden te hebben bijgewoond. Foto uit 2010. © reuters.

Thailand Koning Bhumibol Adulyadej van Thailand, ook bekend als Rama IX, was de langstzittende monarch in de wereld. Hij kwam op 9 juni 1946 op de troon na de dood van zijn oudere broer. Hij overleed vandaag op 88- jarige leeftijd.

Koning Bhumibol en koningin Sirikit tonen hun oudste kind, prinses Ubol Ratana, aan de wereld. Foto uit 1951. © afp. Koning Bhumibol musiceerde in 1969 in New York met jazzlegendes Benny Goodman (clarinet) en Gene Kruppa (drums). Hij componeerde ook zelf. © ap.

Bhumibol werd op 5 december 1927 geboren in het Amerikaanse Cambridge (Massachusetts). Hij volgde een technische studie, tot duidelijk werd dat hij zijn broer moest opvolgen. Hij begon toen aan de studies rechten en politicologie. In 1952 betrok de koning definitief zijn paleis in Bangkok.



Portret in vrijwel elk Thais huishouden

De vorst genoot groot respect van zijn volk. Zijn naam betekent 'kracht van het land met onvergelijkbare macht'. Het Thaise volk zag hem als een halfgod en bewonderde de heerser om zijn steun aan zijn arme landgenoten. In vrijwel elk Thais huishouden hangt een portret van Bhumibol. Hoewel de vorst in het staatssysteem slechts ceremoniële macht heeft, had Bhumibol de nodige invloed op de politiek. Mede door zijn bemiddelend optreden in overheidscrises oogstte de vorst aanzien.



Bhumibol werd koning in een tijd dat militairen het voor het zeggen hadden in Thailand. Maar hij droeg duidelijk bij aan democratisering. Hij bracht zijn diplomatieke kracht in 1992 in praktijk. De gehate legerleider Suchinda, die in april dat jaar op dubieuze wijze aan de macht was gekomen, vertrok door toedoen van de koning. In 2006 trad toenmalig premier Thaksin Shinawatra af na een gesprek met de koning. Hij zei terug te treden "uit respect voor koning Bhumibol en de eenheid van het Thaise volk''.



Zoals de meerderheid van de bevolking was Bhumibol boeddhistisch. Hij trad echter op als beschermheer van alle religies. De vorst zette daarnaast vele koninklijke projecten op, onder meer om de opiumteelt uit het land te verdrijven. Veel boeren schakelden over op thee- en koffieplantages, waardoor de opiumteelt zo goed als verdween.



Saxofoon

De Thaise vorst was een groot jazzliefhebber en bracht ooit een cd uit met eigen jazzcomposities. Hij speelde zelfs saxofoon op Broadway met onder anderen Duke Ellington, Louis Armstrong en Benny Goodman.



De koning was sinds 1950 getrouwd met Sirikit Rajini, de dochter van een ambassadeur. Ook de koningin wordt door de bevolking op handen gedragen. Haar echtgenoot kampte sinds eind jaren negentig met gezondheidsproblemen. Hij werd tussen 2009 en 2013 geregeld in het ziekenhuis opgenomen. De laatste jaren vertoonde hij zich vrijwel niet aan het volk en verbleef hij vooral in het Klai-Kangwonpaleis of in een ziekenhuis.

