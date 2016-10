Horrorclown valt Nederlandse tiener (14) lastig. Maar die geeft hem rake klappen

Karen Van Eyken

13/10/16 - 13u12 Bron: Politie Delft, RTL Nieuws

© thinkstock.

Horrorclowns willen één ding: mensen bang maken. Slachtoffers worden lukraak gekozen. In de Nederlandse stad Delft werd een tiener achternagezeten door een man met een clownsmasker en pruik. Maar dat zou de onverlaat zich snel beklagen.

De 14-jarige jongen liet zich gisteren immers helemaal niet bang maken. "Hij is namelijk geoefend in zelfverdedigingssport en gaf daarop rake klappen aan de clown", meldde de politie van Delft op Facebook. "Daarna is de clown op de vlucht geslagen en niet meer aangetroffen."



Maar daar bleef het gisteravond niet bij in Delft. In een fietstunneltje werd een inwoner achternagezeten door twee horrorclowns 'gewapend' met een schep en een soort van vlammenwerper.



De politie heeft een onderzoek geopend naar beide incidenten maar kon nog geen arrestaties verrichten.



En zo lijkt het Amerikaanse fenomeen van de horrorclowns steeds dichterbij te komen. In Nederland zijn al meerdere copycats gesignaleerd.