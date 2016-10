Schotse premier wil nieuw onafhankelijkheidsreferendum

Robbe van Lier

De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon zal volgende week een nieuw wetsontwerp indienen voor een tweede onafhankelijkheidsreferendum. Dat heeft ze vandaag bekendgemaakt in Glasgow. Ze wil dat de Schotten zich opnieuw kunnen uitspreken over onafhankelijkheid, nu duidelijk is geworden dat Groot-Brittannië de Europese Unie zal verlaten na het Brexit-referendum.