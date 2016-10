Syrische terreurverdachte hing zich op met zijn T-shirt: "Dit had niet mogen gebeuren"

Door: redactie

Er waren geen duidelijke aanwijzingen dat Jabr al-Bakr (22) zelfmoord wilde plegen. Dat zeggen de autoriteiten van de Duitse deelstaat Saksen over de terreurverdachte die gisteravond dood in zijn cel werd gevonden. Hij had zich met zijn eigen T-shirt opgehangen aan de tralies. "Dit had niet mogen gebeuren", reageerde de Saksische minister van Justitie Sebastian Gemkow.

De Saksische minister van Justitie Sebastian Gemkow. © epa. Alexander Hübner, de advocaat van de terreurverdachte. © afp.

Al-Bakr (22) zat sinds maandag vast in de gevangenis in Leipzig. Volgens de inlichtingendiensten wilde hij een aanslag plegen op de luchthaven van Berlijn. De terreurverdachte werd in een zwaarbewaakte cel gestopt. Toch wist hij zichzelf van het leven te beroven.



Volgens de directeur van de gevangenis van Leipzig is er geen videobewaking in het cellencomplex. Wel werd al-Bakr om de dertig minuten gecontroleerd. In eerste instantie gebeurde dat zelfs om het kwartier.



Al-Bakr zat alleen opgesloten omdat hij een gevaar had kunnen betekenen voor andere gevangenen. Door het taalverschil was het lastig communiceren met de terreurverdachte. Maar na gesprekken met psychologen luidde de conclusie dat er bij hem geen sprake was van een "acuut gevaar op zelfmoord".



"Juridisch schandaal"

De advocaat van al-Bakr, Alexander Hübner, sprak tegenover de Leipziger Zeitung van een juridisch schandaal. Hij zei al eerder gewaarschuwd te hebben dat zijn cliënt zelfmoord wilde plegen.



De gevangenisdirecteur zegt dat hij inderdaad heeft gesproken met Hübner. Dat gesprek ging volgens hem niet specifiek over de zelfmoordneigingen van zijn cliënt, maar meer over de zorgen die Hübner had over de toestand van al-Bakr.



Daarnaast bevestigde de directeur dat de terreurverdachte de lamp en stopcontacten in zijn cel kapot had gemaakt. Duitse media berichtten dat al-Bakr op die manier zich al eerder van het leven had willen beroven. Maar volgens de gevangenisdirecteur werden de vernielingen toen niet op die manier bekeken. "We gingen uit van vandalisme", zegt hij.



Stevige kritiek

Het valt te bezien of de Duitse politiek tevreden is met deze antwoorden. Zowel linkse als rechtse politici uitten de afgelopen uren stevige kritiek op de Saksische autoriteiten. "Wat ging hier mis?", schrijft SPD-minister Manuela Schwesig op Twitter. Een andere SPD-politicus zegt: "Wat is er aan de hand in Saksen?"



"Dit had niet mogen gebeuren", reageerde de Saksische minister van Justitie Sebastian Gemkow. Hij zei dat hij de politieke verantwoordelijkheid neemt voor deze blunder. Maar wat hij daarmee precies bedoelt, blijft vooralsnog onduidelijk.