Boko Haram laat 21 gegijzelde schoolmeisjes vrij

13/10/16 - 12u07

Terreurgroep Boko Haram heeft 21 gegijzelde schoolmeisjes uit Chibok vrijgelaten. Dat hebben Nigeriaanse regeringsfunctionarissen aan de Britse openbare omroep BBC gezegd.

De meisjes werden twee jaar geleden door Boko Haram ontvoerd uit een middelbare school in Chibok in het noordoosten van Nigeria. De islamistische strijders namen 276 meisjes mee, 57 onder hen wisten binnen enkele dagen te ontsnappen. Van de rest ontbreekt sindsdien elk spoor.



In augustus publiceerde Boko Haram zijn laatste video van de schoolmeisjes. De terreurgroep liet toen weten dat het met de Nigeriaanse regering wil onderhandelen over de vrijlating van de meisjes in ruil voor strijders die door de regering gevangen genomen zijn.



Trouw aan IS

Boko Haram streeft naar een strikte invoering van de sharia in Nigeria. De naam betekent: westers onderwijs is onrein. Boko Haram-leider Abubakar Shekau zwoer vorig jaar trouw aan IS en veranderde de naam van de groepering in de 'West-Afrikaanse Provincie van de Organisatie van de Islamitische Staat'.



IS maakte onlangs bekend dat Shekau was vervangen door een nieuwe leider: Abu Mosab al-Barnaoui. Maar Shekau weigert zich bij het besluit neer te leggen en heeft zich met een aantal strijders afgescheiden.