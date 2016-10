Lijkschouwer kon lengte Warriena Wright na fatale val niet meer bepalen

© rv.

De lijkschouwer die de autopsie uitvoerde op het lichaam van de Nieuw-Zeelandse toeriste, Warriena Wright, kon de lengte van de vrouw niet meer exact bepalen. "Haar lichaam was helemaal in zichzelf geplooid" zei pathologe Dianne Little op de vierde procesdag in Brisbane. Ook het intoxicatiegehalte van Wrigth op de fatale nacht van 8 augustus 2014 maakte Little bekend.

De 26-jarige Nieuw-Zeelandse had 1,56 promille alcohol in het bloed. Ze bleek ook meer dan 80 verwondingen te hebben, nadat ze van het balkon van Gable Tostees appartement veertien verdiepingen naar beneden was getuimeld. Vele wonden waren niet vers maar oud en zou ze - onder meer aan haar rechterbeen, borst en polsen - zelf hebben toegebracht. Volgens Little waren er geen tekenen van verstikking te vinden. Geen bewijs dus voor de these dat Wrights Tinderdate, Gable Tostee (30), haar zou gewurgd hebben. Tostee pleit onschuldig op de aanklacht van moord.



Het lijk van Warriena Wright was zo vervormd dat de lijkschouwer de lichaamslengte alleen maar bij benadering kon schatten op 1m62. Een stuk van haar jeans werd teruggevonden in de schedelbreuk. Lees ook Gable Tostee aan Tinderdate die van zijn balkon viel: "Ik wil vuile dingen met je doen"

