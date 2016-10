Langst regerende vorst ter wereld overleden

Robbe van Lier

13/10/16 - 14u03

Voor het ziekenhuis in Bangkok zijn duizenden rouwende Thai samengestroomd. © reuters.

De Thaise koning Bhumibol Adulyadej is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het Thaise paleis bevestigd, nadat er eerder vandaag nog onduidelijkheid was over zijn lot. Bhumibol is de langst regerende vorst ter wereld - hij was sinds 1946 aan de macht.

© epa. De gezondheidstoestand van de Thaise koning was al langer zorgwekkend. Zondag nog werd bekendgemaakt dat zijn toestand onstabiel was, nadat hij een bloedvergiftiging en een ontsteking in zijn linkerlong had opgelopen. Hij sukkelde al langer met verschillende kwalen.



Sindsdien was het paleis karig met informatie over de gezondheidstoestand van de koning. Zijn slechte gezondheid heeft namelijk voor een negatief effect op de Thaise beurs gezorgd. Het is daarom dat de Thaise regering er de afgelopen dagen al alles aan deed de negatieve berichten de kop in te drukken, maar nu heeft het paleis zijn overlijden toch bevestigd.

Thaise bevolking rouwt © afp. Sinds bekend werd dat zijn toestand ernstig is, verzamelden de laatste dagen honderden burgers voor het ziekenhuis in Bangkok om te bidden voor hun staatshoofd. Bhumibol verblijft al enkele jaren in het Siriraj-ziekenhuis in Bangkok en werd voor het laastst in het openbaar gezien op 11 januari, toen hij zijn paleis bezocht.