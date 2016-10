Parapluprotest in parlement Hongkong

Gerben van 't Hof

13/10/16 - 10u40

Pasgekozen parlementariër Leung Kwok-hung met de karakteristieke gele paraplu © ap.

Een groep nieuwe parlementariërs heeft hun eigen beëdigingsceremonie in het parlement van Hongkong op stelten gezet. Dat deden de separistische politici om hun eis van een onafhankelijk Hongkong kracht bij te zetten. Eén van hen verscheen met een gele paraplu, symbool van de zogheten paraplurevolutie uit 2014.

Een groep radicale nieuwkomers in het parlement is woest over de Chinese invloed in Hong Kong en laat dat weten ook. Een Kamerlid vloekt, scheldt en trommelt. Een ander zegt niet 'China' maar het neerbuigende 'Shina'. Weer een ander doet expres tien minuten over het voorlezen van de honderd woorden tellende eed.



De chaotische beëdiging van de nieuwe parlementsleden in Hongkong volgt op de verkiezingen waarbij de separatisten goede zaken deden. De voormalige Britse metropool heeft een semi-autonome status maar de separatisten waarschuwen dat de regering in Peking de relatieve vrijheid in hun stad steeds verder onder druk zet.

'Hong Kong hoort niet bij China' Nathan Law © afp. Een van de nieuwe Kamerleden, Sixtus Baggio Leung (30) weigert bij zijn beëdiging dan ook om de eed voor te lezen. 'Hongkong hoort niet bij China', staat op een banier. De 23-jarige Nathan Law, lid van de partij Legzo, legt een emotionele verklaring af. "Je kun me ketenen of martelen. Maar je kunt mijn ideeën niet gevangen zetten", roept hij.



Law leidde in 2014 de zogeheten paraplurevolutie. Tienduizenden inwoners van Hongkong trokken in dat jaar de straat op met een gele paraplu als symbool van protest en onafhankelijkheid. Zij eisten vrije verkiezingen. Op het hoogtepunt namen meer dan 100.000 mensen deel aan de protesten. De politie greep enkele keren hard in en pakte demonstratieleiders op. Law was een van hen. Hij kreeg 120 uur taakstraf. De arrestaties leidden juist tot nog meer demonstraties.