Vaticaan onderzoekt "zelfmoord" van Argentijnse priester

Door: redactie

13/10/16 - 07u28 Bron: Belga

Het Vaticaan heeft een gezant naar het noorden van Argentinië gestuurd, om de dood van de 46-jarige priester Juan Heraldo Viroche te onderzoeken die vorige week werd teruggevonden. Volgens één magistraat pleegde de priester zelfmoord, terwijl een andere drugshandelaars ervan verdacht hem vermoord te hebben.

"We zijn gekomen om te kijken wat er echt gebeurd is om dat aan de paus mee te delen, die erg beziggehouden wordt door deze zaak", zo verklaarde Mario Baudry, de advocaat van de diplomatiek vertegenwoordiger van het Vaticaan in Argentinië. "De paus maakt zich zorgen omdat nog nooit eerder een priester zelfmoord pleegde."



Ook de inwoners van La Florida, een groot dorp van 6.000 inwoners, geloven ook niet in de these van zelfmoord. Volgens hen proberen de lokale autoriteiten zo de omvang van de drugshandel in de regio te maskeren.



Volgens procureur Diego Lopez Avila, die het onderzoek voert, "wijst alles op zelfmoord, gekeken naar de resultaten van de autopsie".



De procureur-generaal van Tucuman, Gustavo Gomez, zegt dat het lichaam van Juan Heraldo Viroche sporen van foltering vertoonde. "Ik geloof niet dat het zelfmoord was. Het was een priester en een geëngageerde man die pleitte voor het leven."